BYD Türkiye operasyonlarını durdurdu mu? Bakanlık yatırım sürecinin devam ettiğini söyledi, yaptırımlara dikkat çekmekle yetindi

BY'D'nin Manisa 1 milyar dolarlık yatırımı konusunda iddialar bir süredir gündemde. Firmanın üretime geçmeyeceğine ilişkin spekülasyonlara karşılık resmi açıklama yapılmadı. BYD, iddialara yanıt da vermedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir milletvekilinin soru önergesine yanıt verirken, yatırım çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti ve ülke çakarlarının da korunacağına vurgu yaptı. Kacır, şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızda eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur.”

Yatırıma ilişkin anlaşmanın imzalandığı dönemde, BYD Türkiye fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 150 bin araç olacağı belirtilmişti. Çinli otomobil üreticisi ayrıca bir Ar-Ge merkezi de kuracaktı. Bu projenin toplam yatırım değeri 1 milyar ABD dolarına ulaşıyordu. BYD'nin Türkiye'deki tesisinin sadece yerel alıcıların talebini karşılamakla kalmayıp, Avrupa pazarlarına da araç gönderebileceği görülüyor. BYD'nin Macaristan'ın Szeged kentinde binek otomobil fabrikası kuracağı da aynı dönemde haber oldu ve bu fabrika, 2025 sonu veya 2026 başında yıllık 100 bin adet üretim hacmiyle faaliyete geçecekti.