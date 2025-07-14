BYD ve CATL'dan ortaklık

Çinli akü devleri BYD ve CATL, madencilik faaliyetlerinin karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak için merkezi Melbourne'de bulunan Avustralyalı madencilik devi BHP ile ortaklık kurdu.



Bugün yapılan açıklamaya göre BYD Group'un tamamına sahip olduğu iştiraki FinDreams Battery, kısa süre önce BHP ile bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.



FinDreams'in açıklamasına göre bu işbirliği, BHP'nin madencilik faaliyetlerindeki dekarbonizasyon çabalarını daha da ilerletmeyi ve tüm kaynak endüstrisi için daha sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açmayı amaçlıyor.



İki taraf, ağır hizmet madencilik ekipmanları ve lokomotifler için uygun batarya sistemi çözümlerini ve hızlı şarj altyapısını araştıracak.



Ayrıca, maden taşımacılığı için dizel yer değiştirmenin geliştirilmesini ilerletmek için BYD'nin ticari araçlarının ve hafif hizmet araçlarının BHP'nin madenlerinde kullanımını da araştıracaklar.



Açıklamaya göre bu, BHP'nin 2050 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma yönündeki uzun vadeli vizyonuyla yakından uyumlu.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI



CATL yaptığı açıklamada, yakın zamanda BHP ile madencilik ekipmanlarının elektrifikasyonu, hızlı şarj altyapısının geliştirilmesi, enerji depolama ve batarya geri dönüşümü gibi alanlarda işbirliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzaladığını belirtti.



CATL ayrıca, ağır hizmet madencilik ekipmanları ve lokomotifler için batarya çözümlerinin yanı sıra hızlı şarj altyapısını ortaklaşa araştırıp geliştireceğini ve BHP'nin küresel madenlerinde enerji depolama sistemlerinin uygulama senaryolarını keşfedeceğini belirtti.



CATL, iki tarafın gelecekte akü geri dönüşüm süreçlerini de optimize edeceğini, döngüsel bir ekonominin gelişimini teşvik edeceğini ve daha sürdürülebilir bir madencilik endüstrisi değer zinciri oluşturacağını söyledi.



CATL'nin baş müşteri sorumlusu ve pazar sistemi eş başkanı Tan Libin, bu işbirliğinin, gelişmiş batarya teknolojilerinin madencilik endüstrisinin operasyonlarda, lojistikte ve ürün teslimatında karbonsuzlaştırmaya ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi göstereceğini söyledi.



Güney Koreli pazar araştırma şirketi SNE Research'ün verilerine göre CATL ve BYD, Ocak-Mayıs ayları arasında sırasıyla yüzde 38,1 ve yüzde 17,4'lük küresel pazar paylarıyla dünyanın en büyük iki güç bataryası üreticisi konumunda.



Çin Otomotiv Akü İnovasyon Birliği (CABIA) verilerine göre, Çin'de CATL'nin Haziran ayındaki elektrikli akü kurulum hacmi 25,41 GWh'ye ulaşarak yüzde 43,67 pazar payına sahip oldu ve ilk sırada yer aldı.



BYD'nin Haziran ayındaki batarya kurulumları toplam 12,49 GWh'ye ulaşarak yüzde 21,47'lik pazar payıyla ikinci sırada yer aldı.