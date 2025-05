BYD'den indirim kararı: Türkiye listede yok

Çin elektrikli otomobil alanında dünyayı domine etmeye devam ediyor. Büyük teşvikler, indirimler, avantajlar sunan Çinli elektrikli otomobil üreticileri büyük pazar payına ulaştı.



On yıllardır lider olan konvansiyonel motorlu araç üreticileri Çin'le mücadelede geride kalmayı sürdürüyor ve yenilik ortaya koyamıyorlar.



BYD'nin yüzde 35'e varan indirimleri sonrasında hisseleri bugün Hong Kong borsasında düşüş gösterdi.



DÜŞÜŞ BÜYÜK OLDU



En iyi performans gösteren Çinli otomobil üreticisinin hisseleri yüzde 6,8'e kadar düşerken, akranları Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. ve Geely Automobile Holdings Ltd. yatırımcıların sektörde yoğunlaşan rekabetle ilgili endişeleri nedeniyle yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.



BYD'nin 22 elektrikli ve plug-in hibrid modelinde Haziran sonuna kadar indirim yapması, sektör genelinde yeni bir fiyat savaşının alevlerini körükledi. Elektrikli araç satışları genel olarak yıllık bazda yeni zirvelere ulaşmış olsa da, satışlardaki büyüme yavaşlıyor.

7780 DOLARA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

BYD tarafından yapılan revizyonlar arasında Seagull hatchback'in fiyatının 55,800 yuan'a (7,780 dolar) düşürülmesi de yer alıyor. Bu, halihazırda otomobil üreticisinin en ucuz modeli olan ve 10,000 doların altındaki fiyat etiketiyle küresel ilgi toplayan bir modelde yüzde 20'lik bir indirim anlamına geliyor. Seal çift motorlu hibrid sedan ise yüzde 34'lük bir indirimle en büyük fiyat düşüşüne uğrayarak 53,000 yuan'dan 102,800 yuan'a geriledi.



Geçtiğimiz aylarda BYD, otomobil üreticisinin Şubat ayında modellerine ücretsiz olarak ekleneceğini duyurduğu yeni sürücü destek özelliklerine sahip olmayanlar da dahil olmak üzere eski modellerin envanterini temizlemeye çalıştı. BYD'nin bu hamlesi sorunsuz olmadı ve birlikte iş yaptığı otomobil bayilerini daha da zor durumda bıraktı.



Tim Hsiao'nun da aralarında bulunduğu Morgan Stanley analistleri bir notta, "Bu indirimlerin bazıları Nisan ayından beri uygulanıyor olsa da, resmi duyuru son pazarın ne kadar zorlu olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderiyor" dedi.