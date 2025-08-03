BYD'den kan kaybı başladı

BYD binek araç satışları Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla yüzde 9,7 azalarak 341 bin 30 adede geriledi ve son altı ayın ilk aylık düşüşünü kaydetti. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1'lik bir artışla neredeyse aynı kaldı.



Temmuz satışlarının yatay seyretmesinde, üst üste dördüncü ay düşüş gösteren plug-in hibrid (PHEV) satışlarının Haziran ayına kıyasla neredeyse iki kat azalarak yıllık bazda yüzde 22,6'ya gerilemesi etkili oldu.



BYD, Haziran ayına göre yüzde 4,5 ve Temmuz 2024'e göre yüzde 22,6 düşüşle 163 bin 143 PHEV sattı. Nisan ayında sadece yüzde 0,4, Mayıs ayında yüzde 6,3 ve Haziran ayında yüzde 12,5 olan yıldan yıla PHEV düşüşü hızlanıyor.



Shenzhen merkezli otomobil üreticisi Haziran ayına göre yüzde 14 düşüşle 177 bin 887 BEV satarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 artış gösterdi. Bu, Şubat ayından bu yana son beş aydaki ilk aylık düşüş oldu.



Şirket 80 bin 737 araç ihraç ederek Haziran ayına kıyasla yüzde 10,3 düşüş gösterirken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169 artış kaydetti. Bu, Kasım 2024'ten bu yana sekiz ay içinde aylık bazda yaşanan ilk düşüş oldu.



BYD, Temmuz ayında binek ve ticari araçlar dahil olmak üzere toplamda dünya çapında 344 bin 296 araç sattı.