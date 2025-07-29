BYD'den önemli bölünme kararı

BYD'nin Çin anakarasında işlem gören hisselerinin üçte bir oranında bölünmesi, haftalar süren düşüşün ardından otomobil üreticisi için olumlu bir katalizör olabilir.



Shenzhen'de işlem gören hisseleri, Nisan ayında açıklanan ikramiye ve sermaye artırımı dikkate alınarak Salı günü temettü hariç işlem görüyor. Bu, 100 hisseyi içeren bir lotun fiyatını Pazartesi günü lot başına yaklaşık 34 bin yuan'dan 11 bin yuan'a (1532 dolar) düşürecek ve perakende yatırımcıların daha aktif olduğu anakarada potansiyel bir fırsat yaratacak.



Beijing Youhe Private Equity Management'ın genel müdürü He Wenping, “Hisse senedi bölünmesi, her bir hisse senedinin temettüden önceki fiyatının üçte birine düşmesiyle yeni perakende yatırımcıların ilgisini çekecektir. Ancak, bu seviyeler küçük yatırımcılar için hala çok pahalı olabilir.” dedi.



BYD'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri geçen ay temettü tarihine kadar yükselirken, sonrasında belirgin bir artış görülmedi. Bunun nedeni, borsada 500 hisse olan lot büyüklüğünün, bölünmeden sonra hisseyi satın almak için en az 70 bin Hong Kong Doları gerektirmesi ve bu durumun küçük yatırımcıları caydırmış olması olabilir.