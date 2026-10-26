BYD Avrupa'da yeni fabrikalar kuracak

Dünyanın en büyük elektrikli araç (EV) üreticisi olan Çinli BYD , hem yurtiçinde mali desteklerin azalması hem de yurtdışında artan ticaret engelleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, daha büyük bir pazar payı elde etmek için Avrupa 'da yeni fabrikalar kuracak.

Shenzhen merkezli otomobil üreticisinin başkan yardımcısı Liu Xueliang, yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Avrupa, BYD için çok önemli bir bölgesel pazar. Tarife artışlarının yerel tüketicilerin BYD tercihini etkilemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Liu ayrıca BYD'nin yerel varlığını aktif olarak genişlettiğini ve Avrupa'da yeni fabrikaların "yakında" faaliyete geçeceğini yineledi.

Bu durum, BYD'nin yurtdışı CEO'su Stella Li'nin bu ayın başlarında açıkladığı, Macaristan 'daki bir fabrikanın yılın son çeyreğinde seri üretime başlayacağı planıyla örtüşüyor.

BYD'nin dünyanın üçüncü büyük bölgesel otomobil pazarında yerel üretime olan bağlılığı, Avrupa Birliği'nin Ekim ortasında Çin'den ithal edilen hibrit otomobillere kota uygulayacağını açıklamasının ardından geldi. Bu karar, AB'nin Çin yapımı tamamen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerini iki yıl önce yüzde 45,3'e kadar yükseltmesinden sonra alınmıştı.

Çin, 12 Ekim'de yeni enerji araçlarının ihracatında uygulanacak katma değer vergisi iadesi oranının 1 Nisan 2027'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürüleceğini duyurdu.

JPMorgan geçtiğimiz Salı günü yayınladığı bir notta, yeniden yürürlüğe giren batarya tüketim vergisiyle birlikte Çin'in elektrikli araç sektörünün karlılığının "beklenenden daha hızlı" kötüleşebileceğini belirtti.

BYD'den Liu, Güneydoğu Asya'daki kurulu fabrikalar sayesinde ihracat vergi indirimindeki azalmanın pazardaki satışlar üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağını öngördü.

Küresel petrol şoku nedeniyle elektrikli araçlara olan talebin artmasının yanı sıra, BYD'nin yurtdışı kapasitesini artırmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ancak Liu, fiyat rekabetinin de yoğunlaşması nedeniyle BYD'nin vergi maliyetlerini yansıtmak için yurtdışı pazarlardaki satış fiyatlarını artırıp artırmayacağına henüz karar vermediğini belirtti.

Morgan Stanley'nin 13 Ekim tarihli notuna göre, BYD'nin Çin anakarası dışındaki planlanan üretim kapasitesi Ekim ayı itibarıyla 1 milyon elektrikli araca ulaşırken, bunun sadece yüzde 30'u Avrupa'da bulunuyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, BYD'nin AB'deki yeni otomobil pazarındaki payı, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 artarak 206 bin 2 adede ulaşan yeni otomobil kayıtlarının ardından yüzde 2,4'e yükseldi.

BYD, Avrupa'ya ihracat çabalarını artırmasına rağmen, yurt içindeki talebin azalması nedeniyle ilk yarıyıl net karı, bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde düşüşle 12,3 milyar yuan'a (1,84 milyar ABD doları) geriledi.

Kârlılığı artırmak için BYD, bu yıl premium modeli Denza Z9GT'nin yurtdışı lansmanını hızlandırdı. Nisan ayında Avrupa'da küresel lansmanının ardından, otomobil üreticisi Z9GT modelini Cuma günü Hong Kong'da, Çin anakarasındaki 269 bin 800 yuan'lık fiyattan yüzde 200'den fazla daha yüksek olan 998 bin Hong Kong Doları (127 bin 260 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla tanıttı.

Ancak Liu, BYD'nin, Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu'nun Haziran ayındaki yıllık hissedarlar toplantısında açıkladığı gibi, 2030 yılına kadar Japonya'nın Toyota'sını geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi olma hedefine doğru ilerlerken, denizaşırı pazarlarda "birçok zorlukla" karşı karşıya olduğunu da kabul etti.

Liu, bunun yerine, küresel ölçekteki devasa elektrikli araç artışının desteklediği fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalmasının, 1 numaralı sıraya ulaşmaktan çok daha anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.