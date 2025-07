BYD'den yüzde 25 indirim... 422 bin liraya satılacak

BYD yeni Yuan Up modeli 74 bin 800 Yuan'dan (10 bin 400 dolar, yaklaşık 422 bin lira) başlıyor ve bir önceki giriş seviyesi modele göre yüzde 25'lik bir indirim sağlıyor.



Yeni varyantın menzili 401 km'den 301 km'ye düşürüldü ve BYD'nin stratejisinde bir değişikliğe işaret eden akıllı sürüş sistemi ile birlikte gelmiyor.



BYD, Yuan Up'ın yeni ve daha uygun fiyatlı bir varyantını tanıtarak kompakt elektrikli SUV'un cazibesini daha geniş bir potansiyel müşteri yelpazesine yaydı.



YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILDI



Yeni enerji aracı (NEV) üreticisi bugün, önceki giriş seviyesi modelin 99 bin 800 Yuan'lık fiyatından 25 bin Yuan veya yüzde 25'lik bir düşüşle 74 bin 800 Yuan (10 bin 400 dolar) başlangıç fiyatına sahip yeni varyantı ekledi.



Yeni varyant 32 kWh batarya paketi ile donatıldı ve 301 kilometrelik bir CLTC menziline sahip oldu. Yuan Up'ın diğer üç varyantı 45,12 kWh batarya paketi ile donatıldı ve 401 kilometrelik bir CLTC menziline sahip.



Daha küçük batarya paketine ek olarak, yeni varyantta akıllı sürüş sistemi bulunmuyor. Diğer üç varyant ise DiPilot 100 akıllı sürüş çözümünü temel alan God's Eye C akıllı sürüş sistemi ile donatıldı.



BYD, bu yılın başlarında akıllı sürüş yetenekleri konusundaki iddiasını artırarak 10 Şubat'ta sürücü destek sistemleriyle donatılmış 21 modelini piyasaya sürdü ve o sırada tüm modellerinin Tanrı'nın Gözü sistemini sunacağını söyledi.



BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde gelişmiş akıllı sürüş özelliklerinin emniyet kemerleri ve hava yastıkları kadar önemli bir araç özelliği haline geleceğini söyledi.



Yeni Yuan Up modelinde akıllı sürüş özelliklerinin bulunmaması BYD'nin akıllı sürüş stratejisinde bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni kısmen akıllı sürüş özelliklerinin BYD araçlarının cazibesini beklendiği gibi artırmamış olması olabilir.



MODELLERİN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ



Geçtiğimiz iki ay boyunca, Yuan Plus Smart Driving Edition ve Yuan Plus Honor Edition da dahil olmak üzere Yuan model ailesinin satışlarında önemli düşüşler görüldü.



Yuan ailesi bu yılın ilk yarısında yıllık yüzde 11,96 artışla 191 bin 11 adet satarak BYD Group'un aynı dönemdeki satışlarının yüzde 8,90'ına katkıda bulundu.



BYD bugün yaptığı açıklamada, Yuan ailesinin şu ana kadar toplam 1,5 milyon adet sattığını duyurdu.



Yuan Up ilk olarak 26 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Kompakt elektrikli SUV, Avrupa ve Malezya dahil olmak üzere Atto 2 adı altında birçok denizaşırı pazarda piyasaya sürüldü.