BYD'nin Avrupa merkezi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde 2030 yılına kadar otomobillerinin yarısını yurt dışına satmayı hedeflediğini açıklayan Çin otomobil devi BYD, Avrupa'daki merkezini Macaristan'a kuracağı açıklandı.

BYD üst düzey yöneticisi (CEO’su) Wang Chuanfu, Perşembe günü Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında yeni merkezin iki bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Şirketin açıklamasına göre, kurulacak merkez üç temel işleve sahip olacak: Satış ve sonrası hizmetler için bir merkez, test alanı ve BYD’nin modellerinin yerelleştirilmiş versiyonlarını geliştirme tesisi.

BYD, Avrupa’daki ilk üretim tesisini Nisan 2016’da Macaristan’ın kuzeybatısındaki Komarom kentinde açmıştı.

Şirket şu anda Macaristan’da elektrikli otomobil üretimi yapacak ikinci bir fabrika da inşa ediyor.