BYD'nin başı belada mı? Çevreciler ayaklandı

Çevre örgütü Greenpeace'e göre, BYD ve EVE Energy dahil olmak üzere elektrikli araç aküsü tedarikçilerinin, üretim tesislerinde temiz enerjiye geçme ve tedarik zincirlerindeki emisyonları azaltma çabalarını hızlandırmaları gerekiyor.



Kâr amacı gütmeyen kuruluşun sektördeki emisyonlara ilişkin eylem incelemesi, 10 büyük lityum-iyon pil üreticisinden yedisinin iki kilit alandan en az birinde ilerleme için net hedeflere sahip olmadığını ortaya koydu.



Greenpeace Doğu Asya kampanya sorumlusu Erin Choi yaptığı açıklamada, "Elektrik kullanımı ve hammadde tedariki, pil üretiminde emisyonların en büyük iki itici gücüdür. Taahhütlerin eksikliği, önde gelen batarya üreticilerinin karbonsuzlaştırma konusunda ciddi olup olmadıklarını sorgulatıyor." dedi.



BloombergNEF'e göre, bataryaların araçlara yerleştirilmesi ve elektrik şebekelerini desteklemesi, dünyanın net sıfır hedeflerine ulaşması açısından hayati önem taşıyan iki sektör olan ulaşım ve enerji sektörlerinde emisyonların azaltılmasını sağlıyor. Buna rağmen, teknoloji üreticileri kendi endüstrilerinin iklim üzerindeki etkilerini sınırlama baskısı altında kalmaya devam ediyor.



BATARYAYI FOSİL YAKITLA ÜRETİYORLAR



Rapora göre, önde gelen birçok tedarikçinin Çin ve Polonya'da batarya üretim merkezleri bulunuyor ve buralardaki güç sistemleri büyük ölçüde kirletici fosil yakıtlara bağımlı olmaya devam ediyor. Greenpeace, “Yeşil enerjiyi güvence altına almak, batarya üreticilerinin üretimi kirli şebekelerden ayırmaları için en etkili kaldıraçtır” dedi.



Contemporary Amperex Technology gibi dünyanın 1 numaralı akü üreticisi ve Tesla, Volkswagen AG ve Ford Motor Co. gibi müşterilere tedarik sağlayan şirket, Greenpeace'e göre daha güçlü iklim politikaları uygulayan üreticiler arasında yer alıyor.



Şirket daha önce batarya üretim tesislerindeki doğrudan emisyonların geçen yıl 2023'e göre yaklaşık yüzde 5 arttığını ve üretimin neredeyse üçte bir oranında yükseldiğini bildirmişti. CATL'nin kurucusu ve başkanı Robin Zeng, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, emisyonları azaltan tedarikçilere teşvikler sunduğunu söyledi.