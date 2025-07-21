BYD'nin tahtı sallanıyor mu? Şüpheci yaklaşımlar çoğaldı

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi için zirvedeki yaşamın karmaşık olduğu kanıtlanıyor ve ufukta yeni zorluklar var.



BYD'nin aylık satışları son zamanlarda durgunlaştı ve yaz ayları tüketici alımları için geleneksel olarak daha yavaş bir dönem olduğundan, bu gidişatın yakın zamanda tersine dönmesi beklenmiyor.



Çin'in geçen hafta elektrikli araç sektöründeki “irrasyonel rekabeti” dizginleme sözü vermesi ve yetkililerin ekonomik ve endüstriyel büyümeyi tehdit eden deflasyonist fiyat savaşlarıyla mücadele etme isteğini yansıtmasıyla birlikte, indirimlere Pekin tarafından da sert bir şekilde bakılıyor.



BYD'NİN KOLTUĞU SALLANTIDA MI?



BYD'nin bazı uluslararası girişimlerinin de beklenenden daha zorlu geçmesi, Çin'in bir numaralı otomobil üreticisinin sallantıda mı olduğu sorusunu gündeme getiriyor.



Shenzhen merkezli dev şu anda 2025 yılı için belirlediği yıllık satış hedefinin altında kalacak gibi görünüyor. BYD'nin Aralık ayına kadar her ay satması gereken elektrikli ve hibrid araç sayısı 560 bin adede ulaşarak, genellikle tek bir ayda ulaşmayı umabileceği seviyeleri aştı. BYD'nin bir ayda sattığı en fazla araç sayısı geçen yıl Aralık ayında 515 binden biraz daha azdı.



ANALİSTLER ŞÜPHELİ



Analistler artık BYD'nin 2025 yılında 5,5 milyon adede ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphe duyuyor. Konsensüs tahminleri düşürülmeye devam ediyor.



Morgan Stanley geçen ay daha az sayıda yeni modele işaret ederek tahminini 5,3 milyona düşürürken, Bloomberg Intelligence'dan Joanne Chen, BYD'nin yoluna devam etmek istiyorsa ikinci yarıda bir miktar kârdan fedakârlık etmesi ve yüksek indirimlerini sürdürmesi gerekeceğini söylüyor.



Chen, "Mevzuat incelemesi araç etiket fiyatlarındaki doğrudan indirimleri hafifletecek ancak rekabet ortadan kalkmıyor ve satış ivmesini sürdürmek için perakende promosyonlara hala ihtiyaç var. Yeni modellerin piyasaya sürülmesi ve istikrarlı teknoloji yükseltmeleri de çok önemli." dedi.



Edmond de Rothschild Asset Management'ta fon yöneticisi olan Bing Yuan, birçok piyasa gözlemcisinin artık gerçekçi olarak 5 milyon civarında satış beklediğini söyledi ve "Benim hissiyatım bu yönde." dedi.



ÇİN'DEKİ TESLİMATLARI AZALIYOR



Yurtdışı ve ticari satışlar hariç tutulduğunda, BYD'nin Çin'deki ana otomobil teslimatları daralıyor. Haziran ayında, Zhejiang Geely Holding Group, Xpeng ve Xiaomi gibi markaların araçlarının alıcıları kazanmasıyla yıllık bazda yüzde 8 düşüş gösterdi. HSBC Holdings Plc verilerine göre Geely ilk yarıda pazar payını en çok artıran şirket olurken, BYD en çok kaybedenler arasında yer aldı.



DENİZAŞIRI SATIŞLAR GÜÇLÜ



Denizaşırı satışlar daha iyi durumda ve BYD'nin 800 bin tahminine ulaşmayı hedefliyorlar. Gerçekten de BYD şimdiden bu hedefe giden yolun neredeyse yüzde 60'ını kat etmiş durumda. Ancak daha yüksek marjlı uluslararası satışlar BYD'nin agresif iç indirimleri dengelemesine yardımcı olacak olsa da, bazı dış pazarlar yeni zorluklar ortaya çıkarıyor.



Örneğin BYD'nin Suudi Arabistan için büyük planları var ve Tesla ülkeye girdikten sonra ayak izini üç katına çıkarmayı umuyor. Ancak elektrikli araçlar krallıktaki toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 1'inden fazlasını oluşturuyor ve yüksek maliyetler, seyrek şarj altyapısı ve aşırı sıcaklıklar elektrikli araçların benimsenmesini zorlaştırıyor.



Bu arada potansiyel olarak büyük bir pazar olan Hindistan, BYD'nin genişleme çabalarını sürekli olarak engelledi ve Avrupa'da düşük bir tabandan hızlı büyümeye rağmen, önemli tarife rüzgarları ve daha kapsamlı satış sonrası ağlardan bahsetmek yerine, zaten tüketicilerin güvenine sahip olan eski otomobil üreticilerinin artan rekabeti var.



BYD'DEN FİYAT SAVAŞI



Yurtiçinde, BYD elektrikli araç fiyat savaşının ön saflarında yer almaya devam ederken, düzenleyici incelemeler de yoğunlaştı. Mayıs ayı sonunda fiyatları yüzde 34'e varan oranlarda düşürerek sektör genelinde yeni indirimleri tetikledi. BYD'nin bu hamlesi daha sonra Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily tarafından “fare yarışı rekabetini” eleştiren örtülü bir uyarı ile engellendi.



Pekin'in özel bir şirket tarafından yapılan fiyat indirimlerini gerçekten durdurup durduramayacağı tartışma konusu.



Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde Çin programı koordinatörü olan Tianlei Huang, yetkililerin fiili bir fiyat tabanı oluşturmak için fiyat incelemeleri veya maliyet soruşturmaları gibi idari araçlara başvurabileceğini veya önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında uyumlu bir kapasite azaltımı koordine edebileceğini söyledi, ancak bu önlemlerin kolay olmayacağını kabul etti.