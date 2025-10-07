BYD'nin zıplayan, yüzen ve dönen aracı Türkiye'de: 3 ilde tanıtım günleri düzenlenecek

BYD Türkiye, yeni modelleri YANGWANG U8 ve U9'u Türkiye'nin 3 büyük kentindeki 9 bayisinde düzenlenecek etkinlikle tanıtacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, geleceğin mobilite vizyonunu Türkiye'de sergilemeye devam ediyor. Avrupa'da ilk kez Türkiye'de düzenlenen "Havada, Karada, Suda" temalı etkinlik ve sonrasında TEKNOFEST İstanbul'da sahneye çıkan YANGWANG U8 ve YANGWANG U9 modelleri, bu kez özel bir Türkiye bayi turuyla müşterilerle buluşacak.

İSTANBUL,ANKARA VE İZMİR'DE TANITILACAK



Bayi turunun ilk durağı, İstanbul olacak. YANGWANG U8 ve U9 modelleri, 9 Ekim'de BYD Mepa, 11 Ekim'de BYD Kar, 13 Ekim'de BYD ALJ, 15 Ekim'de BYD Gülan, 17 Ekim'de BYD Mengerler ve 19-20 Ekim'de BYD Derya DRC'de sergilenecek.



İstanbul'un ardından bayi turu, İzmir'de 23-24 Ekim'de BYD Mengerler ve 25-26 Ekim'de BYD Volt ile devam edecek. Organizasyonun son durağı ise 28-29 Ekim'de Ankara'da BYD Efe'de gerçekleşecek.



Etkinlik kapsamında, amfibi özelliği sayesinde hem karada hem de suda hareket edebilen YANGWANG U8, "360 Derece Tank Dönüşü" performansını sergileyecek. Hızıyla öne çıkan YANGWANG U9 ise dans ve zıplama şovuyla izleyicilere sunulacak.



BYD'NİN "AKILLI SEÇİM" MODELLERİ



BYD bayilerini ziyaret eden müşteriler, Türkiye'de satılan ve "akıllı seçim" olarak tanımlanan 7 farklı model hakkında bilgi alabilecek ve test sürüşü yapabilecek.



Türkiye'de "Yılın Otomobili" seçilen, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlara sahip BYD SEAL U, elektrikli C-hatchback segmentinde BYD DOLPHIN, markanın Türkiye'de çıkardığı ilk model konumundaki tamamen elektrikli kompakt SUV ATTO 3, 7 koltuklu ve 4 teker çekişli BYD TANG, lüks ve performansı birleştiren BYD HAN ve sportif sedan BYD SEAL modelleri, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veriyor.



