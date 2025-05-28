BYD'ye dava! Kölelik iddiaları var

Brezilyalı savcılar, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve iki taşeron hakkında, bir üretim tesisinin şantiyesinde köle işçi çalıştırma ve insan kaçakçılığı iddialarıyla dava açıyor.



Dava, BYD, China JinJiang Construction Brazil ve Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil şimdiki adıyla Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil tarafından Bahia'da işletilen tesislerdeki "aşağılayıcı" koşulları tanımlıyor ve işçileri Brezilya'ya getirmek için kullanılan vizelerde usulsüzlükler yapıldığını ve pasaportlarına el konulduğunu iddia ediyor.



Savcılar Aralık ayında 220 Çinli işçinin "köleliğe benzer" bir durumda bulunduğunu söyledi ve onları uluslararası insan ticareti mağdurları olarak tanımladı.



Şirketlerin bir davranış düzeltme anlaşması imzalamayı reddetmelerinin ardından 257 milyon realden fazla tazminat talep eden davayı açtıklarını söylediler.