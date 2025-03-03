Çalınan fonlar aklanıyor: Bybit hackerları 62.200 ETH daha taşıdı

Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group, 1,4 milyar dolarlık Bybit hack’inin ardından çalınan fonları aklamaya devam ediyor. 1 Mart’ta 62.200 ETH (yaklaşık 138 milyon dolar) daha transfer eden hackerlar, bugüne kadar 343.000 ETH’yi elden çıkardı. Blok zinciri analiz firmaları, mevcut hızın korunması halinde kalan 156.500 ETH’nin önümüzdeki üç gün içinde tamamen aklanabileceğini öngörüyor. FBI, saldırının Kuzey Kore bağlantısını resmen doğrularken, yetkililer hackerların çalınan fonları Bitcoin ve diğer kripto varlıklara çevirdiğini belirtiyor.



Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group, tarihin en büyük kripto saldırılarından biri olarak kabul edilen 1,4 milyar dolarlık Bybit hack’inin ardından çalınan fonları aklamaya devam ediyor. 1 Mart’ta 62.200 ETH (yaklaşık 138 milyon dolar) daha taşıyan hackerlar, şu ana kadar toplamda 343.000 ETH’yi elden çıkardı. Son hareketle birlikte, 21 Şubat'taki saldırıdan geriye kalan Ethereum miktarı 156.500 ETH’ye düştü.



Blok zinciri analiz firması EmberCN, hackerların mevcut transfer hızını koruması durumunda, kalan fonların önümüzdeki üç gün içinde tamamen aklanabileceğini öngörüyor. Bu, siber saldırganların Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) olaya resmi olarak müdahale etmesine ve çalınan fonlarla bağlantılı adresleri kara listeye almasına rağmen hız kesmeden hareket ettiğini gösteriyor.



FBI Kuzey Kore bağlantısını doğruladı



FBI, 26 Şubat’ta yaptığı kamu duyurusunda, Bybit saldırısının Kuzey Kore bağlantılı bir operasyon olduğunu resmen doğruladı. Yetkililer, Kuzey Kore’nin uzun süredir kripto varlık hırsızlığı yaparak yasadışı fonları aklamaya çalıştığını belirtti.



ABD’li yetkililer, bu özel Kuzey Kore siber operasyonunu "TraderTraitor" adıyla tanımlıyor. FBI’nın açıklamasına göre, TraderTraitor saldırganları son derece hızlı hareket ediyor ve çalınan fonları, farklı blok zincirlerinde binlerce adrese dağıtarak aklamaya çalışıyor. Hackerların, ETH’nin bir kısmını Bitcoin ve diğer dijital varlıklara çevirdiği de doğrulandı.



FBI, hackerlarla bağlantılı adresleri paylaşırken, blok zinciri analiz firması Elliptic, saldırıyla ilişkili 11.000’den fazla cüzdan adresini işaretledi. Hackerlar, çalınan fonların izini gizlemek için merkezi olmayan borsaları (DEX), zincirler arası köprüleri ve anında takas hizmetlerini kullanıyor. Ayrıca, büyük ölçekli kripto para aklama operasyonlarında yaygın olan karıştırma (mixing) tekniklerinden faydalanıyorlar.



Siber saldırının boyutu ve fonların akıbeti



21 Şubat 2025’te gerçekleşen Bybit hack’i, toplamda 499.000 ETH’nin çalınmasıyla sonuçlandı. Şu ana kadar, bu fonların %68,7’sine denk gelen 343.000 ETH, farklı cüzdanlara aktarılarak aklandı. FBI, hackerların kalan varlıkları itibari paraya çevirmeye çalışacağını değerlendiriyor.



Yetkililer, özel sektörden ve kripto ekosisteminden aktif destek çağrısında bulunuyor. RPC düğüm operatörleri, kripto borsaları, DeFi platformları ve blockchain analitik firmaları başta olmak üzere birçok kuruluşun hackerların kullandığı adreslere bağlı işlemleri engellemesi talep ediliyor.



Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, hackerların izlerini gizlemek için farklı teknikler kullandığını belirtiyor. Hackerlar, ETH’yi Bitcoin, DAI stablecoin ve diğer varlıklara dönüştürdü. En dikkat çeken noktalardan biri ise, hackerların Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürleri olmayan merkeziyetsiz borsalar aracılığıyla fonları taşımaya devam etmeleri.



Sektörde endişeler artıyor



Bybit saldırısı, kripto para ekosisteminde siber güvenlik açıklarının ne denli büyük zararlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kuzey Koreli hacker gruplarının, özellikle DeFi hizmetlerini kullanarak çalınan varlıkları hızla aklaması, merkeziyetsiz finans ekosisteminde düzenleme ihtiyacını gündeme getiriyor.



FBI ve diğer uluslararası kolluk kuvvetleri, hackerların faaliyetlerini durdurmak için yoğun bir çaba sarf ederken, kripto para topluluğunun alacağı önlemler bu sürecin seyrini belirleyecek. Ancak Lazarus Group’un şimdiye kadar elde ettiği başarı göz önüne alındığında, çalınan fonların büyük bir kısmının önümüzdeki günlerde itibari paraya çevrilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.



