Çalışan anneler için bakıcı desteği nasıl alınır? 510 avroluk destek ödemesi başvurusu nereden yapılır?

Geçtiğmiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verilmişti. Şimdi ise projenin 2025 başvuruları gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 20 ay süreyle yürütülen proje kapsamında 2025 yılı için aylık destek tutarı 15 milyon 295 bin lira oldu.



BAKAN IŞIKHAN DUYURDU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını bildirdi.



Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.



"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.



20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:



"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro."



ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılabilir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, başvurularını SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilebiliyor.



ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM NE KADAR?



Tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira,



Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira,



Yarı zamanlı çalışan annelere 9 bin 462 lira,



Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira verilecek.



ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI



• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,



• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,



• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,



• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,



• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),



• Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,



• Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,



• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,



• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve



• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.