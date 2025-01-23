Çalışan annelere 21 bin liraya kadar bakıcı desteği

Çalışan annelere verilen bakıcı desteği projesinde rakamlar güncellendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan, "Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ankara, İstanbul, İzmir illerinde 20 ay süreyle yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak.



2025 YILI BAKICI DESTEĞİ ÜCRETLERİ



Tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro ya da TL karşılığı 18 bin 926 lira,



Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 Euro ya da TL karşılığı 20 bin 779 lira,



Yarı zamanlı çalışan annelere 255 Euro ya da TL karşılığı 9 bin 462 lira,



Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 Euro ya da TL karşılığı 11 bin 317 lira verilecek.