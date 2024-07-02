Çalışan annelere 325 euro destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili süreç devam ediyor. Proje kapsamındaki annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla 12 ay boyunca aylık 325 euro destek sağlanacak.



BAKAN'DAN AÇIKLAMA



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EDU-CARE projesinin ikinci safhasının açılışını bugün gerçekleştirdiklerini anımsattı.



Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini belirten Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." ifadelerini kullandı.



PROJE 3 İLDE 12 AY BOYUNCA UYGULANACAK



İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Çalışan annelere 325 euro destek projesinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.