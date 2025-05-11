Çalışan annelere İŞKUR'dan destek: Aranan şartlar neler?

Kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir iş gücünü teşvik etmek amacıyla 2016 yılında başlatılan yarım çalışma ödeneği, doğum yapan veya 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın ve erkek çalışanlara yönelik uygulanıyor. Bu destek, annelere iş ve aile hayatı arasında denge kurma imkanı sağlıyor.



Yarım çalışma ödeneği, doğum veya evlat edinme öncesi son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışan kişilere veriliyor. Başvurular, analık izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

ARANAN ŞARTLAR



Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.



Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışma şartları aranıyor.



Bu şartları taşıyanların ödenekten yararlanabilmesi için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvurması gerekiyor.



SİGORTA PRİMLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN KARŞILANIYOR



İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyerek, işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.



Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün uygulanıyor. Çoğul doğumlarda 30 gün eklenen bu süre, çocuğun engelli doğması halinde 360 güne yükseltiliyor. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor.



Söz konusu destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

