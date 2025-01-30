Çalışan anneye destek sürecek

Çalışan annelere 2025 yılında da destek verilecek.



"Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" geçen yıl hayata geçirildi. Avrupa Birliği ile ortak geliştirilen proje 3 ilde uygulamaya girdi. Proje kapsamında bu yıl 15 milyon eurodan fazla destek sağlanacak.



Tam zamanlı çalışan annelere aylık 18 bin 926 lira, yarı zamanlı çalışan annelere aylık 9 bin 462 lira verilecek.



Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan ve tam zamanlı çalışan anneler 20 bin 779 lira alacak. Aynı şartlardaki yarı zamanlı çalışan anneye destek 11 bin 317 lira olacak.

2 YAŞINI DOLDURMAMASI GEREKİYOR



Destekten faydalanmak isteyen annelerin 2 yaşını aşmamış çocuğu olması gerekiyor.



Çocuk ile annenin aynı evde yaşaması şartı aranıyor. Başvuruları sadece İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet edenler yapabiliyor.



Destek, çalışan annelerin iş hayatından çıkmaması için hayata geçiriliyor. Proje sadece bakıcı istihdam eden anneleri kapsıyor. Bakıcının ücretinin de en az asgari ücret düzeyinden ödenmesi gerekiyor.



Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresinden ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

