Çalışan herkesi ilgilendiriyor. 198 bin liradan başlayacak

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren gelir vergisi yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi ve resmen Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026 yılında çalışan ve işvereni ilgilendiren gelir vergisi de böylece artmış oldu.

158 bin lira olan gelir vergisinin ilk dilimi 198 bin 274 liraya yükseldi.

KİMLER ETKİLENECEK?

Maaşlarına gelecek zamla birlikte gelir vergisi dilimine girecek olan brüt maaş üzerinden anlaşanları yeni tutarlar etkileyecek. Bunun dışında net maaşla işçi çalıştıran işletmeler de aynı şekilde vergi yükümlülüğüne girmiş olacak.