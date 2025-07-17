Çalışanlar ne kadar emekli maaşı alacak? Yeni maaş e-Devlet'e yüklendi

e-Devlet'e tahmini emekli maaşı tutarları yüklendi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16.67'lik zamla birlikte henüz emekli olmamış, 3600 prim gününü doldurmuş kişiler alacakları muhtemel emekli maaşını görebiliyor.



e-Devlet'e yüklenen muhtemel emekli maaşlarını görmek için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmında "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" yazarak sonucu görebiliyorsunuz.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ ALTINDA OLAMIYOR



Tahmini olarak hesaplanan tutarlar en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 liranın altında görünmüyor. Kök maaşınızın ne kadar olduğunu ise henüz emekli olmadığınız için göremiyorsunuz.