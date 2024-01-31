Çalışanların yüzde 85'i sendikalı değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Türkiye genelinde 16 milyon 395 bin 275 işçiden 2 milyon 495 bin 423'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Bu sayı yüzde 15,22 sendikalılaşmaya işaret ediyor.

2023 yılı Temmuz ayında açıklanan verilerde sendikalı oranı yüzde 14,76 seviyesinde bulunuyordu.



Hizmet-İş sendikası 301 bin 456 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Türk Metal ise 285 bin 715 üyeyle ikinci sırada yer aldı.