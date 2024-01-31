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Çalışanların yüzde 85'i sendikalı değil

Türkiye'de sendikalılık oranı son 6 ayda bir miktar artış gösterdi. Buna rağmen çalışanların yaklaşık yüzde 85'inin sendika üyeliği bulunmuyor. Hizmet-İş sendikası, en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Çalışanların yüzde 85'i sendikalı değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde 16 milyon 395 bin 275 işçiden 2 milyon 495 bin 423'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Bu sayı yüzde 15,22 sendikalılaşmaya işaret ediyor.

2023 yılı Temmuz ayında açıklanan verilerde sendikalı oranı yüzde 14,76 seviyesinde bulunuyordu.

Hizmet-İş sendikası 301 bin 456 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Türk Metal ise 285 bin 715 üyeyle ikinci sırada yer aldı.

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