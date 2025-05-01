Çalışma süresinde Türkiye ilk sırada
Türkiye'de işçilerin haftalık yasal çalışma süresi 45 saat. Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Türkiye, dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, haftalık ortalama çalışma saatinde Türkiye 45,7 saat ile Kolombiya'dan sonra ikinci sırada. Kolombiya'da bu 47,6 saat
((grafik)) Üçüncü sırada 45 saatle Meksika geliyor.. Onu 44,6 saatle Kosta Rika ve 42,6 saatle Şili izliyor..
Liste sırası ile Polonya, Portekiz, Macaristan, Çekya ve Slovakya ile devam ediyor.
OECD ülkelerinin genel ortalaması 37 saat.
Haftalık en az çalışma süresi ise 30,5 saatle Hollanda’da.
OECD’nin 2022 verilerine göre, haftada 60 saatten fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 4,4. Türkiye'de bu oran yüzde 15,1'e çıkıyor
Lİstede ilk sırada olan Türkiye'yi, yüzde 14,2 ile Kolombiya izliyor.
Türkiye’de haftalık çalışma saati 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlarda 45 saat, 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi çalışanlarda 48 saat, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlarda 40 saat, yer altı maden işlerinde ise 37,5 saat olarak uygulanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ntv Para
- Türkiye
- Ekonomi