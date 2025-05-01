Çalışma süresinde Türkiye ilk sırada

Türkiye, dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, haftalık ortalama çalışma saatinde Türkiye 45,7 saat ile Kolombiya'dan sonra ikinci sırada. Kolombiya'da bu 47,6 saat



((grafik)) Üçüncü sırada 45 saatle Meksika geliyor.. Onu 44,6 saatle Kosta Rika ve 42,6 saatle Şili izliyor..

Üçüncü sırada 45 saatle Meksika geliyor. Onu 44,6 saatle Kosta Rika ve 42,6 saatle Şili izliyor.

Liste sırası ile Polonya, Portekiz, Macaristan, Çekya ve Slovakya ile devam ediyor.



OECD ülkelerinin genel ortalaması 37 saat.



Haftalık en az çalışma süresi ise 30,5 saatle Hollanda’da.



OECD’nin 2022 verilerine göre, haftada 60 saatten fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 4,4. Türkiye'de bu oran yüzde 15,1'e çıkıyor Lİstede ilk sırada olan Türkiye'yi, yüzde 14,2 ile Kolombiya izliyor.

Meksika yüzde 13,4 ile üçüncü, Kosta Rika yüzde 10,9 ile dördüncü, Yunanistan yüzde 9,6 ile beşinci sırada.

Türkiye’de haftalık çalışma saati 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlarda 45 saat, 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi çalışanlarda 48 saat, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlarda 40 saat, yer altı maden işlerinde ise 37,5 saat olarak uygulanıyor.