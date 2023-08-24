Cami tuvaletinde abonelik sistemi: Haftalık 30, aylık 120 TL

"KOLAYLIK OLUYOR"



Esnafa kolaylık sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Abdullah Çevrim, “Burada çevre esnaflar genelde haftalık ödüyorlar. Bazı kısım ise aylık ödüyor. Fiyat düzenlemesi olduğu için bende oraya yazı olarak koymayı tercih ettim. Gelen bakıyor. Fiyatını ona göre ödüyor. Esnafa da kolaylık oluyor bana da kolaylık oluyor.” ifadelerini kullandı.