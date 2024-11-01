Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Tünelin temel atma törenini geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, "36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkiinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor." dedi.



"PROJEMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU 39,5 KİLOMETREYE ULAŞIYOR"



Bakan Uraloğlu, projeyi yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiklerini belirterek, "Projemiz kapsamında, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor. Ayrıca, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı’ndan ayrılıp Tunca Beldesi’ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolumuz da yer alıyor. Böylece aslında projemizin toplam uzunluğu 39,5 kilometreye ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.



"DAĞLARI TÜNELLERLE DELEREK MEDENİYETİMİZİN SINIRLARINI GENİŞLETTİK"



Doğu Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi şartlarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Bu yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topografik yapısı nedeniyle muhtelif kesimlerinde kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski bulunuyor. Ancak bu engeller karşısında asla pes etmedik.

Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli’ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz.

Ardeşen Ayrımı'ndan Ayder Yaylası’na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin Tüneliyle geçiyoruz. Bu tünelimizin hemen devamında da yine Çamlıhemşin’in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli’ni de hayata geçireceğiz." dedi.



"KARBON EMİSYONUNU 5 BİN 600 TON AZALTARAK RİZE’NİN EŞSİZ DOĞASINI KORUYACAĞIZ"



Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu’nun Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmi hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını anlatan Uraloğlu, "Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz.

Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin 600 ton azaltarak Rize’nin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.



"TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK BÖLGENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"



Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak proje ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de artıracaklarını söyleyerek, “Başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak.

Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, bu yolumuz sayesinde önemli ölçüde azalacak, turistlere ve Rizeli hemşerilerimize daha rahat bir seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkân tanıyacak.

Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracaktır.” dedi.



"KARAYOLU AĞIMIZIN 29 BİN 590 KİLOMETRESİ BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINDAN OLUŞUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir” sözlerini hatırlatan Uraloğlu, son 22 yılda doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye’yi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattıklarını vurguladı.

Uraloğlu, “Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik karayolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77’si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Doğu Karadeniz Bölgesi gibi yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgelerde, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü köprü ve tünel gibi sanat yapılarıyla yol kullanıcılarına çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağladık.” dedi.



"YAPILARIMIZ SAYESİNDE YILLIK TOPLAM 197 MİLYAR 492 MİLYON LİRA EKONOMİK FAYDA SAĞLIYORUZ"



Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını belirterek “Son 22 yılda 715 kilometre tünel açılarak bu uzunluğun 765 kilometreye çıkmasıyla nasıl büyük bir iş başarıldığının boyutu daha iyi anlaşılacaktır.

Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 788 kilometreye ulaşmıştır. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



RİZE’YE 135,9 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI



Rize’nin Avrupa ile Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerinde yer alması ve Doğu bloğu ülke pazarlarına ulaşım imkânı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz’in önemli merkezleri arasında yer aldığını söyleyerek “Hızla büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı’nın tamamlanmasıyla da Karadeniz’de önemli bir lojistik üs haline gelecektir.

Bu nedenle Rize’nin artan potansiyeline bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye gayret ediyoruz.

Bu kapsamda son 22 yılda Rize’nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcadık. 2002’ye kadar sadece 12,2 kilometreyi bölünmüş yolu vardı biz 175,1 kilometre daha yaparak toplamda 187,3 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12.2 kilometresi BSK kaplamalıydı 376 kilometreye yükselttik.” dedi.



"RİZE LOJİSTİK ÜS OLARAK TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA BAĞLAYACAK BİR MERKEZ OLACAKTIR"



Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri ve Rizelilerin 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:



"İyidere-İkizdere, Kendirli, Isırlık, Güneysu Başköy Yolları ve bir araya geldiğimiz Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu gibi 16 karayolu projesine devam ediyoruz. Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize’nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum. Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip.

Kafkas ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Rize gelişen ulaşım ağları sayesinde çayın başkenti olarak zirvedeki yerini korumakla kalmayacak uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye’yi dünyaya bağlayacak bir merkez olacaktır."

