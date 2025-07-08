Çanakkale Boğazı'na geçici kapatma

Çanakkale Boğazı sualtı araştırma faaliyetleri nedeniyle bugün öğleden sonraya kadar çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapalı olacak.



Çanakkale Boğazı'nda sualtı araştırma faaliyetleri nedeniyle saat 09.00'dan itibaren trafik durdurulacak.



Geçişlerin saat 15.00'ten itibaren yeniden başlaması planlanıyor.