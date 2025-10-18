Çankırı'da bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bazı köyler için arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, 'nın Çerkeş ilçesindeki Akhasan, Aliözü, Aydınlar, Bedil, Bozoğlu, Dikenli, Kadıköy, Kadıözü, Karamustafa, Kiremitçi, Örenköy, Şeyhdoğan, Turbaşı ve Yeşilöz köyleriyle, Saçak beldesi Güzelyurt, Kayabaşı, Yalıözü ve Yeni mahallelerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

