Cari açık 2024'te 9,97 milyar dolar oldu
Cari işlemler hesabı, 2024 yılında 9,97 milyar dolar açık verdi.
Cari işlemler hesabı, 2024 yılında 9,97 milyar dolar açık verdi.
Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabında aralık ayında 4,65 milyar dolar açık oluştu.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını öngörüyordu.
Orta Vadeli Program'da 2024 yılı cari açığı 22 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.
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