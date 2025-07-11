Cari açık beklentilerin altında kaldı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.



Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon dolar oldu.



Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayında cari açık yaklaşık 16 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar dolar ve 68 milyon dolar açık verdi.



Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler mayısta 5 milyar 635 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 872 milyon dolar ve 4 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 702 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 2 milyar 498 milyon dolarlık net giriş oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ 4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA



Açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.



​​​​​​​Buna göre, mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar dolar, krediler 25,1 milyar dolar ve ticari krediler 3,4 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3,8 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15 milyar dolar oldu.



Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 377 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 238 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 171 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.



Portföy yatırımları mayıs ayında 2 milyar 498 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 396 milyon dolar ve DİBS piyasasında 2 milyar 576 milyon dolar net alış yaptı.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon dolar ve 161 milyon dolar net alış, banka menkul kıymetlerinde ise 238 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.



Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 815 milyon dolar, Genel Hükümet 2 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 277 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 305 milyon dolar ve 156 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 461 milyon dolar net artış kaydetti.



Resmi rezervlerde bu ay 13 milyar 466 milyon dolar net artış oldu.