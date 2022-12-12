Cari açık ekimde 359 milyon dolar

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Merkez Bankası ekim ayına ilişkin cari denge gerçekleşmelerini açıkladı.



Buna göre ekim ayında cari açık 359 milyon dolar oldu. AA Finans anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8,6 milyar dolar fazla oluştu.

10 AYLIK AÇIK 38 MİLYAR DOLAR



Ocak-ekim döneminde cari açık 38,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 10 aylık dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası 43 milyar dolar oldu.



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekim ayında 743 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ekimde 6 milyar 463 milyon dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolar oldu.



Öte yandan, eylül ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 966 milyon dolardan 2 milyar 883 milyon dolara revize edildi.

