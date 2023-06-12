Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı ödemeler dengesi

istatistiklerini açıkladı.



Cari açık nisanda 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde cari açık 29,73 milyar dolar oldu.



Hizmetler dengesi kaynaklı girişler nisanda 2,92 milyar dolar olurken bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,2 milyar dolar oldu.



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler nisanda 784 milyon dolar oldu.



Portföy yatırımlarında 1,2 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.



Resmi rezervlerde nisanda 8,16 milyar dolar net azalış meydana geldi.

