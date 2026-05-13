Cari açıkta savaş etkisi

Merkez Bankası verilerine göre aylık cari açık 9,7 milyar dolarla 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

12 aylık cari açık da 39,7 milyar dolarla iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

Mart ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3,9 milyar dolar açık verdi.

“GEÇİCİ BOZULMALAR BEKLİYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda veriyi değerlendirdi.

Şimşek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.