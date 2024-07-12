Cari açıkta sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.



Mayıs ayında cari denge 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Beklentiler cari işlemler hesabının 1, 35 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.



Geçen ay cari açık 5,29 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Geçen yılın mayıs ayında ise cari açık 7,8 milyar dolar olmuştu.



Cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Net hata ve noksan mayısta 4,47 milyon dolar olarak açıklandı. Ocak-mayıs döneminde ise -12,37 milyar dolar oldu.