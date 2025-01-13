Cari denge beş ay sonra açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ait ödemeler dengesi verilerini yayımladı.



Cari denge, kasım ayında 2,87 milyar dolar açık verdi. Beklentiler cari açığın 3 milyar doların üzerinde geleceği yönündeydi.



Böylece cari dengede, mayıs ayından bu yana ilk kez açık verilmiş oldu.



Kasımda 12 aylık açık 7,4 milyar dolara yükseldi.



Yıllıklandırılmış verilere göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 54,6 milyar dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu.



Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.



5 AY ÜST ÜSTE FAZLA VERDİ



Cari denge haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında fazla vermişti.



Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görülmüştü. En son 2019 yılının mayıs-kasım döneminde fazla kaydedilmişti.