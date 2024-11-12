Cari dengede 3 yıl sonra ilk: Eylülde de fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait ödemeler dengesi verilerini yayımladı.



Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 113 milyon dolar oldu.

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.



Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.