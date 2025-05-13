Cari işlemler verisi açıklandı

Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.471 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.840 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar ABD doları ve 398 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,7 milyar ABD doları açık verdi.



Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 672 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler

sırasıyla 1.343 milyon ABD doları ve 2.177 milyon ABD doları oldu.



FİNANS HESABI



2025 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 13,2 milyar ABD doları, krediler 37,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,7 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar ABD doları

negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar ABD doları oldu.



Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon ABD doları

arttı.

YURT DIŞINDA GAYRİMENKUL ALIMI 227 MİLYON DOLAR OLDU



Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 149 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.