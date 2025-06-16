Cari işlemler verisi belli oldu

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 7.864 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.938 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9.891 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



Yıllıklandırılmış verilere göre, Nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,0 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar ABD doları ve 188 milyon ABD doları açık verdi.



Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.903 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş

olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler

sırasıyla 1.600 milyon ABD doları ve 3.092 milyon ABD doları oldu.



FİNANS HESABI



2025 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 0,8 milyar ABD doları, krediler 25,0 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,8 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar ABD doları oldu.



Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon ABD doları olarak

kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon ABD

doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon ABD doları arttı.



VATANDAŞ YURT DIŞINDAN KONUT ALIYOR



Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 140 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.



PORTFÖY YATIRIMLARI DA AZALDI



Portföy yatırımları Nisan ayında 10.877 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.



Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 6.430 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon ABD doları, 2.139 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net satış yaptığı görülüyor.



Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10.830 milyon ABD doları geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon ABD doları ve 625 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.



Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon ABD doları net azalış ve 861 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 534 milyon ABD doları net artış kaydetti.



Resmi rezervlerde bu ay 24.988 milyon ABD doları net azalış oldu.

