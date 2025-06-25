Carry-Trade'ciler harekete geçti... Kazandıranlar arasında Türk Lirası da var

Bir Bloomberg analizine göre, gelişmekte olan piyasa para birimlerine yatırım yapmak için dolar satmak, diğer geleneksel fonlara kıyasla dolar oynaklığı düştükçe giderek daha cazip görünüyor.



ABD'nin mali durumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yol açtığı "Amerika'yı sat" ticareti, doları risk olaylarına karşı daha az duyarlı hale getiriyor. Altı gelişmekte olan piyasa para birimine yapılan dolar fonlu carry trade ile risk duyarlılığının bir göstergesi olan S&P 500 arasındaki 90 günlük korelasyon düştü. Ancak, euro ve yen için olan korelasyonlar son beş yılın en yüksek seviyelerinde.



Bloomberg hesaplamalarına göre Brezilya reali, Meksika pesosu, Hindistan rupisi, Endonezya rupisi, Güney Afrika randı ve Türk Lirasından oluşan dolar fonlu bir carry trade bu yıl yüzde 8 getiri sağladı. Yen, euro ve İsviçre frangı ile fonlanan benzer portföyler sırasıyla yüzde 2,6, eksi yüzde 3,3 ve eksi yüzde 2,2 getiri sağladı.



DOLARIN PİYASALARA DUYARLILIĞI YEN VE EUROYA GÖRE DÜŞTÜ



Mizuho Securities baş masa stratejisti Shoki Omori, “Uzun zamandır bir fonlama aracından ziyade tercih edilen bir varlık veya rezerv aracı olarak kullanılan ABD doları, artık uygulanabilir bir düşük volatilite fonlayıcısının birçok özelliğini gösteriyor” dedi. Dolar borçlanmasıyla finanse edilen gelişmekte olan piyasa carry pozisyonları, doların dalgalanma risklerine karşı daha az duyarlı hale gelerek genel risk-ödül cazibesini artırdı.



Euro ve yenin S&P 500 ile artan korelasyonları, hisse senedi endeksinin Nisan ayındaki gümrük vergisi kaynaklı düşüşün üstesinden gelerek rekor seviyelere doğru ilerlediği bir döneme denk geliyor. Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz politikasından çıkması ve Ağustos ayında yen ile finanse edilen EM carry işlemlerinin büyük ölçüde çözülmesi de yeni piyasa duyarlılığına karşı daha savunmasız hale getirdi.



Mizuho'dan Omori, “Dolar fonlama sahnesinde yeniden kendini gösteriyor, rolünü genişletiyor ve yatırımcıları bu yeni keşfedilen fırsatı değerlendirmeye teşvik ediyor” dedi.



CARRY TRADE NEDİR?



Yatırımcıların iki ülke para birimi arasındaki faiz oranları farkından yararlanarak düşük faizle borçlanıp, yüksek faize yatırım yapmasına carry trade deniyor.