Çarşı pazarda ramazan alışverişi: Hurmanın kilosu cep yakıyor

Haber: Tuana Çiftçi



Ramazan ayına sayılı gün kala alışveriş telaşı başladı.



Bu yıl da birçok kişinin adresi İstanbul Eminönü oldu.



Hurma ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alırken fiyatları ise boyutuna, kalitesine ve çeşidine göre değişiyor. 140 liradan başlayan hurmanın kilo fiyatı bin liraya kadar çıkıyor.



YÜZDE 30 ZAM



Hurma fiyatlarında geçen yıla göre ortalama yüzde 30 zam var. En pahalısı olan Kudüs hurması... Onun da fiyatı 650 liradan başlıyor ve bin liraya kadar yükseliyor.

