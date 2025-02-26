Çarşı pazarda ramazan alışverişi: Hurmanın kilosu cep yakıyor
Ramazana kısa bir süre kala çarşı pazarda hareketlilik başladı. Bütçesine uygun ürün arayanlar İstanbul Eminönü'nde tezgah tezgah dolaştı. Ramazanın vazgeçilmezi hurma en çok ilgi gören yiyecekler arasında yer alırken fiyatı ise 140 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor.
Haber: Tuana Çiftçi
Ramazan ayına sayılı gün kala alışveriş telaşı başladı.
Bu yıl da birçok kişinin adresi İstanbul Eminönü oldu.
Hurma ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alırken fiyatları ise boyutuna, kalitesine ve çeşidine göre değişiyor. 140 liradan başlayan hurmanın kilo fiyatı bin liraya kadar çıkıyor.
YÜZDE 30 ZAM
Hurma fiyatlarında geçen yıla göre ortalama yüzde 30 zam var. En pahalısı olan Kudüs hurması... Onun da fiyatı 650 liradan başlıyor ve bin liraya kadar yükseliyor.
Kahvaltılık ürünlerden de zeytin ve peynir en çok alınanlar arasında yer alıyor. Siyah zeytinin kilosu 170 ila 430 lira arasında değişiyor.
İBB'DEN RAMAZAN AYI İÇİN DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide dağıtacak.
İstanbul'un birçok noktasında hem iftar çadırları kurulacak hem de mobil büfeler hizmet verecek olan İBB aynı zamanda 100 bin haneye 2 bin liralık Ramazan Kuponu desteği sağlacak.
Ayrıca, şehrin dört bir yanında konserler, tiyatrolar, film gösterimleri ve özel etkinlikler Ramazan ayı boyunca düzenlenecek.
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