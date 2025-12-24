Castrol satılıyor mu? BP harekete geçti, fiyatı belli oldu

Dünyanın önde gelen petrol devlerinden BP, madeni yağlar birimi Castrol'ün çoğunluk hissesinin yatırım şirketi Stonepeak'e satışı konusunda anlaşmaya yaklaştı. Wall Street Journal'ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma Castrol'ün borçları da dahil olmak üzere toplam değerini yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde belirliyor.

Kaynaklar, görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu ancak anlaşmanın henüz kesinleşmediğini belirtti. Satışın gerçekleşmesi halinde BP, Castrol'de azınlık payını elinde tutmaya devam edebilir.

YÜZDE 65'İ SATILABİLİR

BP'nin Castrol'ün yüzde 65'ini yaklaşık 6 milyar dolara satacağı iddia ediliyor.

Satış görüşmelerinin nihayete ulaşmasına ilişkin herhangi bir zaman dilimi belirtilmese de bugün açıklama yapılabileceği öne sürüldü.

BP'NİN EN BÜYÜK SATIŞI OLABİLİR

BP'nin bugüne kadar yaptığı en büyük satış Castrol olabilir. BP, yenilenebilir enerji alanında attığı adımlarını satıştan gelecek gelirle pekiştirmesi bekleniyor. Yatırımcılar ise bu durumdan hoşnut değil.

DAHA ÇOK SATIŞ YAPABİLİR

BP, ana faaliyet alanı olan petrol ve gaz işine odaklanarak borçlarını azaltıp, üretimi artırıp, 2027 yılına kadar da 20 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirebilir.

STONEPEAK DEV VARLIĞI YÖNETİYOR

Stonepeak enerji alanındaki varlığını artırmak için çabalıyor. Stonepeak yaklaşık olarak 80 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.