Çatışma sonrası dolar rekor kırdı

ABD dolar endeksi 98'in üzerine çıkarak önceki seanstaki kazanımlarını korudu. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan çatışmalar jeopolitik riski yüksek tuttu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ABD Donanması destroyerinin İran saldırılarını engellediği ve misilleme saldırıları düzenlediği bildirildi, ancak ABD Başkanı Donald Trump ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi.

Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve yaklaşık 10 haftalık çatışmaya son verilmesini amaçlayan bir teklife İran'ın yanıtını bekliyor. Tahran'ın önümüzdeki iki gün içinde Pakistan aracılığıyla yanıt vermesi bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca, ABD ekonomisinin geçen ay 62 bin yeni iş eklediğini (Mart ayındaki 178 binden düşüş) ve işsizlik oranının YÜZDE 4,3'te sabit kalacağını göstermesi beklenen Nisan ayı istihdam raporuna da odaklanmış durumda.

Cuma günkü yükselişe rağmen, doların haftayı çoğu önemli para birimi karşısında büyük ölçüde değişmeden kapatması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,2985 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,2875 lira, en yüksek de 45,3578 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,3525 liradan alıcı buluyor.