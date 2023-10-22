Çay ihracatında artış

Türkiye'den yılın 9 ayında yapılan çay ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre gelirde yüzde 23 arttı.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek olarak kullanılan çay, Türkiye'den Ocak-Eylül 2023'te 111 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.



Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 16 milyon 592 bin 424 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı geliri, yüzde 23 artarak 20 milyon 444 bin 962 dolara ulaştı.



Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'tan geldi.



Yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya yapılan 1921 ton çay satışı karşılığında 7 milyon 639 bin 771 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 2 milyon 389 bin 135 dolarla ABD, 2 milyon 320 bin 316 dolarla Birleşik Krallık izledi.



Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Polonya, Kongo, Slovakya, İtalya, Brezilya, Gabon, Yeni Zelenda, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo ve Ruanda'ya bu dönem çay ihraç edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin