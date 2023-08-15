Çaya üç ayda üçüncü zam

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 4,5 oranında zam yaptı.



8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan ÇAYKUR, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti.



15 Ağustos itibarıyla çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.



Böylece ÇAYKUR'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son üç ayda toplam yüzde 63,6 oranında zamlandı.



Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin