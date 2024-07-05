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Çaya zam geldi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 24 zam yaptı.

Çaya zam geldi

2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist Çayı'nın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede 189,54 TL olarak belirlendi.

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