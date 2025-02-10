Çayırhan işçileri Ankara'ya yürüyor

Çayırhan Termik Santrali işçileri yeniden Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Müzakere süreci başlasın diye ilerleyişimize ara vermiştik. Aylardır tek bir adım atılmadı." dedi.

2024 yılının aralık ayında yapılacak özelleştirmenin bu yılın mart ayına ertelendiğini hatırlatan Akçul, "Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çayırhan işçileri 20 Kasım 2024'te özelleştirme kararına karşı eylem başlatmış, Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı.

İşçiler, Özelleştirme İdaresi'nin ihalede teklif verme süresini uzatmasının ardından yürüyüşe ve iş durdurma eylemine ara verilmişti.