Çayırhan Termik Santrali için 5 teklif

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi 7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan açıklamaya göre ihaleye beş şirket teklif verdi.

İhale ilanı 17 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanmış, son teklif verme tarihi de 4 Mart olarak revize edilmişti.

İhaleye teklif veren şirketler şu şekilde:



- Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi,



- Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu,



- DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi



- Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi



- Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi



2 BİN 50 PERSONEL ŞARTI

Özelleştirme İdaresi, ihaleye istihdam şartı getirildiğini açıkladı. Buna göre santralde 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı bulunacak.



Açıklamada, ihalenin peşin fiyat esasına göre yapılacağı belirtilirken, peşin fiyatına vadeli ödemenin söz konusu olmayacağı aktarıldı.



"ELEKTRİK ALIM GARANTİSİ YOK"



Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcıların ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabileceği kaydedildi.

Vadeye bırakılan tutar için ise TÜFE/Yİ-ÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecek.



Ayrıca ihalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisinin bulunmadığı paylaşılmıştı.