Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi

20 Kasım 2024 tarihinden bu yana işçilerinin eylem yaptığı Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası özelleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleye 5 firma katıldı. Kapalı teklif usulü yapılan ilk turda en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olarak verildi.

Kapalı teklif usulü gerçekleşen ikinci turda ise en düşük teklif veren firma elendi.

15 milyar 600 milyon liralık bedelle başlayan açık artırma sonucunda ihaleyi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi kazandı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Furkan Akçadağ "Oradaki arkadaşlarımızın tamamının istihdamının devam ettirilecegi hatta istihdam sayısının artırılacağı husununda taahhüt verdik." diye konuştu.

