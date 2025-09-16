CDS'ler son 5 yılın dibinde

CHP Kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesi sonrasında, kısa vadeli belirsizlik durumunun ortadan kalması ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin beklentilerin rasyonalite çerçevesinde devam etmesi durumu ile CDS son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Böylece risk algısının düşmesi, CDS'i düşürmeye başladı.

CDS'İN DÜŞMESİ NE İFADE EDİYOR?



CDS'teki geri çekilme ile birlikte Türkiye'nin dış borçlanma maliyeti azalacağı gibi, yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye olan güveni artabilir. Bankalar ve şirketlerin de yurt dışından daha düşük faizle kredi bulma imkanın artması, sanayi tarafında reaksiyon doğurabilir.



CDS tarafındaki geri çekilme, ülke riskindeki iyileşme, düşük borçlanma maliyeti ve yatırımcı güvenini beraberinde getiriyor.

