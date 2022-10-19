Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında yeni aşama: Ray kaynatma çalışmaları başladı

İstanbul'un Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattındaki ray kaynatma çalışmaları başladı.



Sancaktepe Meclis İstasyonu'ndaki ilk rayları şantiye çalışanları ile birlikte kaynatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İLK ETAP GELECEK YIL AÇILIYOR



İmamoğlu, gelecek yıl ağustos-eylülde Sancaktepe bölgesini Çekmeköy'e bağlamak istediklerini belirterek, "2024'te de son çeyreğine belki kalmadan, Sultanbeyli'yi de bu hatta bağlayacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



"500-600 MİLYON LİRAYI GEÇEN MALİYETLERİ BULAN RAKAMLAR"



“Şurada gördüğünüz şu hattın yaklaşık 1 kilometresi bile büyük rakamlar" diyen Ekrem İmamoğlu, "500-600 milyon lirayı geçen maliyetleri bulan rakamlar. Ne yazık ki böyle maliyetlerle yaptığımız işler, bu tür maliyetlerin de finansman modeli bellidir. Şehrimizde 2030 ve 2050 vizyonuyla beraber belirlediğimiz gelecek hedefi, bu kentin 800-850 kilometre raylı sisteme ulaşmak zorunda olduğu gerçeğidir" şeklinde konuştu.

Hatla birlikte Sultanbeylilileri 55 dakikada Taksim'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu şunları söyledi: “Bugün yaktığımız kıvılcım, bu tünelin ucundaki ışığın görünmesi anlamına geliyor. Coşkulu bir şekilde, 2023'te ve 2024'te hem Sancaktepeli hem Sultanbeylili hemşehrilerimizi mutlu edeceğimiz günlerde ve bu gördüğünüz tünelde, bu sefer trenimizle beraber giderek, vatandaşlarımızla buluşmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz."



TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK



Kentin Anadolu yakasında karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği öngörülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak.



Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.