Çeltik alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçileri yakından ilgilendiren çeltik alım fiyatlarını duyurdu.

TMO , baldo grubunun tonunu 45 bin liradan, Cammeo grubunun ton fiyatını 43 bin liradan, Osmancık grubunun ton fiyatını 38 bin liradan, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak.

TMO alımlara 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Ödemeler ise ürün teslimatına müteakip 21'nci günden itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacak.