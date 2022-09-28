Cem Kılıç: EYT sorunu bu formülle çözülür

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada sona yaklaşıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının son aşamada olduğunu söyledi. Bilgin, "Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti" dedi.



Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası EYT'de formülün ne olacağı merak ediliyor.

"BU İŞİN TEK FORMÜLÜ VAR"

EYT çalışmasındaki son durumu NTV'ye Sorun programında değerlendiren TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, sorunun çözümü için tek bir formülün devreye girmesi gerektiğini söyledi.



Prof. Kılıç şunları söyledi:



"Formülün ne olduğunu herkes soruyor. Bakanlık bir çalışma yapmış, hükümete sunacak. Aralık ayında Meclis'e sevk edilecek. Önemli olan EYT adı verilen sistem içinde hak mahrumiyetlerinin giderilmesi gerekir. Bu nasıl giderilir? Aslında tek formülü var. Sayın Bakan 8 Eylül 1999 öncesine işaret ediyor. Bu tarih öncesinde bir kişi kadın ya da erkek, SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olabilir... Girdiği koşullarda nasıl emekli olacaksa biz onu tekrar sağlayalım. Yoksa ayrı ayrı mağduriyetlere sebebiyet vereceğiz. Önemli olan, satır aralarında da gördüğümüz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalılık süresi neydi, prim neydi ona bakacağız. "Biz aslında EYT'nin temel çıkış noktası olan o dönemki hakkımızı istiyoruz" kuralını yerine getirirsek tüm sorunları çözeriz. Bu işin tek bir formülü olduğunu düşünüyorum."